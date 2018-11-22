Выставка товаров из Индонезии пройдет 24-25 ноября в Минске

Выставка и фестиваль Индонезии пройдут 24-25 ноября в Минске в павильоне «Белэкспо» в рамках празднования юбилея дипломатических отношений между Беларусью и Индонезией.

На выставке можно будет приобрести продукты, в том числе фрукты и кофе, предметы интерьера и декора, натуральную косметику, текстильные изделия, сувениры и многое другое, которые привезут на фестиваль специально из Индонезии.

На сцене выступят индонезийские народные ансамбли и артисты в традиционных костюмах, которые исполнят национальные танцы регионов страны.

Будет работать стенд Министерства по туризму Республики Индонезия, где представят информацию по основным туристическим маршрутам и достопримечательностям, а белорусские туроператоры помогут подобрать тур в Индонезию. Одной из зон фестиваля станет индонезийская гастрономия.

Вход на мероприятие бесплатный.