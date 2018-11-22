Выставка товаров из Индонезии пройдет 24-25 ноября в Минске

/ Общество
Просмотров: 21 Комментариев: 0

Выставка и фестиваль Индонезии пройдут 24-25 ноября в Минске в павильоне «Белэкспо» в рамках празднования юбилея дипломатических отношений между Беларусью и Индонезией.

На выставке можно будет приобрести продукты, в том числе фрукты и кофе, предметы интерьера и декора, натуральную косметику, текстильные изделия, сувениры и многое другое, которые привезут на фестиваль специально из Индонезии.

На сцене выступят индонезийские народные ансамбли и артисты в традиционных костюмах, которые исполнят национальные танцы регионов страны.

Будет работать стенд Министерства по туризму Республики Индонезия, где представят информацию по основным туристическим маршрутам и достопримечательностям, а белорусские туроператоры помогут подобрать тур в Индонезию. Одной из зон фестиваля станет индонезийская гастрономия.

Вход на мероприятие бесплатный.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Индонезия Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Минск положил глаз на оборонный бюджет Индонезии

Минск положил глаз на оборонный бюджет Индонезии

Минск пробует удлинить внешнеполитическую дугу

Минск пробует удлинить внешнеполитическую дугу

Белорусов из Индонезии могут выбить китайцы

Белорусов из Индонезии могут выбить китайцы

Лукашенко объяснил, почему хотел побывать в Индонезии

Лукашенко объяснил, почему хотел побывать в Индонезии

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте