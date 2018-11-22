За оскорбление «Лукашанко» житель Полоцкого района получил два года «домашней химии»

Суд Полоцкого района и города Полоцка вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя городского поселка Ветрино Дмитрия Русака, который обвинялся в оскорблении главы государства (ч. 1 ст. 368) и заведомо ложном сообщении об опасности (ч. 1 ст. 340).

1 мая этого года у мужчины возник спор со своими знакомыми о том, как белорусские спецслужбы реагируют на сообщения о террористических угрозах в интернете.

Мужчина разместил на своей странице «ВКонтакте» сообщение «Я ненавижу лукашанко!!! Он п….ас. Я готовил бомбу!будет теракт в Полоцке. В манеже». (орфография и пунктуация автора сохранены, сокращено неблагозвучное слово)

На следующий день в милицию обратилась 30-летняя жительница Полоцка, которая заявила о сообщении в соцсети о готовящемся теракте.

Вскоре автор сообщения — сотрудник одной из районных больниц — был задержан.