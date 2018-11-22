Федынич ушел в отставку с поста главы профсоюза РЭП

Геннадий Федынич покинул пост председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Решение о смене руководства принято на расширенном заседании совета профсоюза 22 ноября в Минске.

Как сообщил Федынич БелаПАН, «исполнять обязанности председателя профсоюза РЭП будет Зинаида Михнюк, которая до этого занимала должность первого заместителя председателя. Я перехожу на должность советника-консультанта профсоюза», — сказал он.

Смена руководства профсоюзной организации связана с тем, что по решению суда Федынич в течение пяти лет лишен права занимать руководящие должности.

24 августа суд Советского района Минска признал лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК) и приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа с пятилетним запретом занимать руководящие должности.

Суд признал профсоюзных деятелей виновными в том, что они «использовали лиц, не посвященных в преступный характер действий, для перевозки денег из-за рубежа, которые не регистрировались в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента». Умышленно искажая данные в бухгалтерском учете, лидеры профсоюза РЭП, как посчитал суд, уклонялись от уплаты налогов.

Федынич и Комлик вины не признали и 3 сентября подали апелляционные жалобы в Минский городской суд. На заседании 9 ноября коллегия судей в составе Сергея Хрипача, Любови Симахиной и Петра Орлова оставила приговор суда Советского района Минска без изменений.

Судейскую коллегию не убедили доводы адвокатов Федынича и Комлика о несостоятельности доказательной базы, которую суд первой инстанции счел достаточной и достоверной, чтобы признать лидеров профсоюза РЭП виновными в инкриминированном им преступлении.

После рассмотрения апелляции профсоюзные деятели сообщили журналистам, что намерены продолжить обжалование обвинительного приговора. По словам Федынича, следующим шагом будет надзорная жалоба председателю Мингорсуда. Если и этот шаг будет безуспешным, лидеры профсоюза РЭП обратятся в Верховный суд. Вместе с тем Федынич в отмену приговора не верит.