Белорусам помогут взять эпидемию ВИЧ/СПИД под полный контроль

Минск первым из белорусских городов присоединился к Парижской декларации — инициативе городов мира по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

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Церемония ее подписания состоялась 22 ноября в белорусской столице в рамках II Регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА).

Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС Тимоти Мартино.

По словам представителя ЮНЭЙДС, директора группы региональной поддержки ВЕЦА Винея Салданы, присоединение к декларации не станет формальностью.

«Вы можете рассчитывать на техническую, программную и политическую помощь со стороны ЮНЭЙДС и партнеров по реализации Парижской декларации, чтобы до конца 2020 года Минск стал одной из первых, если не первой столицей Восточной Европы и Центральной Азии, которая уверенно заявит, что эпидемия ВИЧ/СПИД полностью под контролем», — сказал он.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко подчеркнул: «Очень хорошо, что председатель Минского городского исполнительного комитета сегодня вошел в ряды наших единомышленников. Важно, чтобы не только система здравоохранения и общественные организации, но и органы исполнительной власти были достаточно активными в достижении важных целей и задач, которые мы ставим перед собой в профилактике и лечении ВИЧ».

Парижская декларация — это обязательство мэров по усилению мер противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в городах через достижение целевых показателей «90-90-90». Благодаря им 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своем ВИЧ-статусе; 90%, которые знают о своем позитивном ВИЧ-статусе, будут получать антиретровирусное лечение; у 90% получающих лечение людей вирус не будет определяться.

Декларация предусматривает обязательство с особым вниманием относиться к наиболее уязвимым группам населения, а также обязательства по мобилизации ресурсов, обеспечению непрерывного каскада медицинских и социальных услуг населению, усилению системы общественного здоровья и использованию этих подходов для позитивных социальных изменений.

Со дня подписания Парижской декларации (1 декабря 2014 года) к ней присоединились более 250 городов и муниципалитетов мира, среди которых Париж, Бордо, Амстердам, Брюссель, Женева, Майами, Сан-Франциско, Вашингтон, Бангкок, Мельбурн, Дели. В 2016 году к Парижской декларации присоединился Киев, в 2017-м — Одесса (Украина) и Алматы (Казахстан). К 1 декабря 2018 года к инициативе планирует присоединиться и первый город в России — Екатеринбург.