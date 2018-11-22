«Дело БелТА». В отношении Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование

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Прекращено уголовное преследование в отношении корреспондента «Немецкой волны» в Беларуси Павлюка Быковского, который проходил обвиняемым по так называемому «делу БелТА».

22 ноября Быковский был вызван в Следственный комитет, где ему вручили уведомление о прекращении уголовного преследования «с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания».

Быковский отметил, что более не является фигурантом уголовного дела и на суде, если до него дойдет, будет выступать в качестве свидетеля. По словам журналиста, помимо возмещения ранее выставленного ему ущерба (около 4 тысяч рублей) он заплатил штраф в размере 735 рублей (30 базовых величин) — максимальную сумму, предусмотренную статьей 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).

Быковский заявил, что ожидал прекращения уголовного преследования. Он не знает, когда может состояться суд, но предполагает, что дело близится к завершению.

Также прекращено уголовное преследование главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого. Он также оплатил штраф — 10 базовых величин (245 рублей).

И Быковского, и Кулецкого обвиняли по ст. 349 ч. 2 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Причиной возбуждения дела стало сообщение государственного информагентства о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке.

Сегодня в Следственный комитет также вызвана главный редактор портала TUT.by Марина Золотова.

Сюжет: Дело БелТА

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Тэги: дело по заявлению БЕЛТА Персона: Павлюк Быковский Владислав Кулецкий Марина Золотова

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