ГАИ переходит на усиленный режим – по всей стране объявлено спецмероприятие

Одной из главных проблем для сотрудников Госавтоинспекции вместе с лихачами являются и лица, которые садятся за руль в состоянии опьянения.

В связи с этим, в период 23-26 ноября по всей стране ГАИ запланировало проведение в Беларуси нескольких профилактических мероприятий, которые будут направлены на предупреждение и пресечение подобных фактов, а также выявление водителей «под мухой».

Экипажи ДПС с пятницы перейдут на время проведения спецмероприятия на усиленный режим несения службы. В частности, ожидается, что областные управления ГАИ будут меняться территориями своих регионов для контроля.

К примеру, солигорские ГАИшники могут работать в Слуцком районе, а их коллеги – в Солигорском.

Свою помощь районным отделам дорожной милиции окажет и спецбатальон «Стрела».

Также в ГАИ надеются на то, что свое участие проявят и граждане, которых просят сообщать в милицию о фактах, когда кто-то пытается сесть за руль в нетрезвом состоянии.

По данным Госавтоинспекции МВД за январь-октябрь этого года в Беларуси было: