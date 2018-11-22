Срочно, розыск! В Минске пропал 11-летний мальчик-аутист

В Минске объявлен розыск 11-летнего аутиста Коли Грамовича, который пропал.

По информации Поисково-спасательного отряда «Ангел», мальчик, проживающий на улице Волгоградской, 64, не разговаривает.

Как сообщается, в 14:45 он должен был выйти из троллейбуса №29 на остановке «Волгоградская», но уехал дальше в направлении «Зеленого луга».

Ребенок может выйти на любой остановке по данному маршруту троллейбуса.

Аутизм – врожденное расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни, активным отстранением от внешнего мира, бедностью выражения эмоций, ограниченностью интересов и повторяющимся репертуаром поведения.