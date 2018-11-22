В Солигорске пьяный россиянин открыл стрельбу в игорном клубе
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Чрезвычайное происшествие произошло в одном из игорных клубов Солигорска – клиент «под мухой» открыл в зале стрельбу из пистолета.
В милиции рассказали, что примерно в шесть утра 15 ноября на пульт дежурного отдела охраны поступил сигнал срабатывания тревожной кнопки. Незамедлительно на адрес отправился наряд.
Уже у входа в заведение правоохранители услышали крики. Войдя в зал, они сразу увидели человека с пистолетом. В результате оперативных действий «возмутитель спокойствия» был задержан. Им оказался подвыпивший гражданин России.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. В настоящее время по жанному делу работают следователи.
Обсудим?