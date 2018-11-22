Россельхознадзор не впустил в страну крупную партию сухого молока из Беларуси

Сотрудники Россельхознадзора не впустили на территорию своей страны крупную партию сухого молока из Беларуси.

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По информации санитарного ведомства, 20 ноября в пункте «Красный Камень» были остановлены три фуры с сухим молоком общим весом 60 тонн. В сопроводительных документах производителем было указано ОАО «Бабушкина крынка».

Также в документах было указано, что груз следовал в Кыргызстан.

В ходе проверки было установлены несоответствия – в накладной пунктом погрузки значился «Производственно-складской корпус, Хатежский с/с, 1», которого нет в реестре предприятий ЕАЭС.

Также, по информации Россельхознадзора, при осмотре груза выяснилось, что сухое молоко упаковано в многослойные бумажные мешки, часть из которых имели фирменный логотип ОАО «Бабушкина крынка», часть — не имели фирменной упаковки, а на части мешков было обозначение на английском языке «Dairylab Pure pasture Product of Europe».

Кроме этого, на части мешков отсутствовала маркировка, имелись следы перемаркировки и нарушения целостности упаковки, что «не позволило идентифицировать фактически перевозимую продукцию с заявленной в ветеринарных сопроводительных документах».

Как сообщается, груз возвращен на территорию Беларуси.