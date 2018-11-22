Мальчик побежал за переходившим дорогу на красный свет отцом и попал под машину

Действия нетрезвого жителя Гродно едва не стали причиной трагедии, в результате которой мог погибнуть его малолетний сын.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 11-летний ребенок произошло в городе на Немане на пересечении Индурского шоссе и улицей Малаховичской.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель «Тойоты», подъезжая к перекрестку, увидел, что дорогу переходит на красный свет мужчина с велосипедом.

Уже у самого пешеходного перехода он боковым зрением увидел справа промелькнувшую тень и сразу нажал на педаль тормоза. В этот момент машина получила удар – под авто попал мальчик, побежавший за отцом.

Ребенок в медпомощи нуждался, но не госпитализировался.