Мальчик побежал за переходившим дорогу на красный свет отцом и попал под машину

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Действия нетрезвого жителя Гродно едва не стали причиной трагедии, в результате которой мог погибнуть его малолетний сын.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 11-летний ребенок произошло в городе на Немане на пересечении Индурского шоссе и улицей Малаховичской.

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По информации региональной Госавтоинспекции, водитель «Тойоты», подъезжая к перекрестку, увидел, что дорогу переходит на красный свет мужчина с велосипедом.

Уже у самого пешеходного перехода он боковым зрением увидел справа промелькнувшую тень и сразу нажал на педаль тормоза. В этот момент машина получила удар – под авто попал мальчик, побежавший за отцом.

Ребенок в медпомощи нуждался, но не госпитализировался.

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Тэги: ДТП Город: Гродно

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