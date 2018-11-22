В Минске пройдет IV международный фестиваль WATCH DOCS Belarus

«Стоять на своем» – лозунг IV международного фестиваля документального кино о правах человека WATCH DOCS Belarus , который пройдет в Минске 13-16 декабря.

Данный слоган выбран неспроста, так как герои каждого из 15 фильмов программы настойчиво следуют своим убеждениям и тем самым вдохновляют зрителей.

В рамках феста состоятся не только привычные показы картин в кинотеатре «Мир», но и дискуссии, встречи с режиссерами и целая киноночь в Культурном хабе ОК16 .

Вход на фестиваль бесплатный. Чтобы гарантировать себе место в зрительном зале и поддержать организаторов, можно стать фундатором события на платформе Талака . Еще один простой и вкусный способ помочь фестивалю – принять участие в акции WATCH DOCS Kava.

В любой из кофеен-партнеров фестиваля вы заказываете специальный кофейный напиток WATCH DOCS и таким образом перечисляете 50 копеек в фестивальную копилку, получаете отрывной талон с информацией о фильмах (если соберете 10 талонов + запостите фото в любой из соцсетей с хештегом #watchdocskava, то с фестиваля уйдете не только с впечатлениями, но и с фирменной кружкой).

Еще 50 копеек за каждую чашку в фонд фестиваля дает само заведение. Получается, что одна чашка WATCH DOCS Kava приносит фестивалю 1 рубль.

О тех, кто любит наслаждаться кофе не выходя из дома или офиса, организаторы тоже подумали: кофе можно заказать куда угодно у партнера фестиваля – Coffee Life Roasters . Фестиваль получит 10% от стоимости вашего заказа, если вы заказали 250 граммов кофе, и 15% за упаковку кофе весом больше указанного веса. Доставка бесплатная. «Пожалуйста, не забудьте указать промокод WATCHDOCS», - подчеркнули организвторы.

Адреса кофепартнеров, которые продают WATCH DOCS Kava:

Поучаствовать в акции можно до 17 декабря.