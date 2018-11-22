Нацбанк определил 13 системно значимых банков Беларуси

Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, перечень сформирован с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы.

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.

Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением правления Нацбанка от 18 мая 2017 года № 180.

К группе системной значимости I отнесены:

ОАО «АСБ Беларусбанк»,

ОАО «Белагропромбанк»,

ОАО «Белгазпромбанк»,

ОАО «БПС-Сбербанк»,

ОАО «Банк БелВЭБ»,

ОАО «Приорбанк»,

ОАО «Белинвестбанк».

К группе системной значимости II отнесены:

ЗАО «Альфа-Банк»,

ЗАО «МТБанк»,

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»,

ОАО «Банк Москва-Минск»,

ОАО «Технобанк»,

ОАО «Паритетбанк».

В Нацбанке отметили, что в течение 2019 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.

Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

Как сообщал БелаПАН, с 1 января 2018 года для 13 крупнейших банков Беларуси были установлены повышенные требования к величине нормативного капитала. Эти банки должны были формировать нормативный капитал с учетом буфера системной значимости. Данный буфер — надбавка к значению норматива достаточности капитала банка, «устанавливаемая для ограничения (снижения) негативного воздействия на устойчивость банковской системы, вызванного ухудшением финансового состояния банка», отмечалось в письме регулятора.

Для банков, оказавшихся в первой группе, буфер системной значимости с 1 января 2018 года должен был составить 0,75 процентного пункта, с 1 января 2019-го — 1,5 процентного пункта. Для банков, вошедших во вторую группу, этот показатель равен 0,5 и 1 процентному пункту соответственно.

Инструкцию о порядке определения системно значимых банков Нацбанк утвердил в целях совершенствования требований к безопасному и устойчивому функционированию банков.