Нацбанк определил 13 системно значимых банков Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 314 Комментариев: 0

Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, перечень сформирован с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы.

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.

Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением правления Нацбанка от 18 мая 2017 года № 180.

К группе системной значимости I отнесены:

  • ОАО «АСБ Беларусбанк»,
  • ОАО «Белагропромбанк»,
  • ОАО «Белгазпромбанк»,
  • ОАО «БПС-Сбербанк»,
  • ОАО «Банк БелВЭБ»,
  • ОАО «Приорбанк»,
  • ОАО «Белинвестбанк».

К группе системной значимости II отнесены:

  • ЗАО «Альфа-Банк»,
  • ЗАО «МТБанк»,
  • ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»,
  • ОАО «Банк Москва-Минск»,
  • ОАО «Технобанк»,
  • ОАО «Паритетбанк».

В Нацбанке отметили, что в течение 2019 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.

Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

Как сообщал БелаПАН, с 1 января 2018 года для 13 крупнейших банков Беларуси были установлены повышенные требования к величине нормативного капитала. Эти банки должны были формировать нормативный капитал с учетом буфера системной значимости. Данный буфер — надбавка к значению норматива достаточности капитала банка, «устанавливаемая для ограничения (снижения) негативного воздействия на устойчивость банковской системы, вызванного ухудшением финансового состояния банка», отмечалось в письме регулятора.

Для банков, оказавшихся в первой группе, буфер системной значимости с 1 января 2018 года должен был составить 0,75 процентного пункта, с 1 января 2019-го — 1,5 процентного пункта. Для банков, вошедших во вторую группу, этот показатель равен 0,5 и 1 процентному пункту соответственно.

Инструкцию о порядке определения системно значимых банков Нацбанк утвердил в целях совершенствования требований к безопасному и устойчивому функционированию банков.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Нацбанк банки

Другие материалы на эту тему:

В МАРТ поступают жалобы на коммерческие банки

В МАРТ поступают жалобы на коммерческие банки

Привлекательность белорусского рынка «Форекс» — налоговые льготы

Привлекательность белорусского рынка «Форекс» — налоговые льготы

В дизайн белорусских банкнот будут внесены изменения

В дизайн белорусских банкнот будут внесены изменения

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте