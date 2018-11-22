14-летнему минчанину грозит большой срок за попытку убийства отца

Длительный срок за решеткой грозит 14-летнему подростку – его обвиняют в покушении на жизнь отца.

По информации СК, между ребенком и родителем несколько последних лет развивался конфликт, результатом которого стало нападение сына с ножом на отца. Экспертиза установила, что мужчина получил несколько ударов ножом.

Пострадавший успел дать отпор, выбив нож. Он сам вызвал «скорую», которая доставила его в больницу.

Проведенная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза не выявила обстоятельств, которые могли квалифицировать преступление, как деяние в состоянии аффекта – он мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 139 (покушение на убийство) УК готовится для передачи прокурору.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.