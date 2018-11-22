Следственный комитет пояснил, на какой учет взяли фигурантов «дела БелТА»

Ряд обвиняемых по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации РУП «БелТА» поставлены на учет в соответствии с законом «О государственной дактилоскопической регистрации».

Следственный комитет. Фото sk.gov.by

Как отмечается в сообщении отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета, в средствах массовой информации указанный факт был интерпретирован, как постановка на профилактический учет.

Дактилоскопическая регистрация является обязательной для всех подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам лиц, говорится в сообщении. Это было разъяснено фигурантам дела в устном порядке.

Следственный комитет отмечает, что расследование дела находится на завершающей стадии.

Следователями предъявлены обвинения 15 фигурантам. Действия 14 из них квалифицированы по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса, а главного редактора портала TUT.by Марины Золотовой — по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица). Уголовное преследование по ч. 2 ст. 349 в ее отношении прекращено.

С согласия Генеральной прокуратуры удовлетворены ходатайства двух обвиняемых, Павлюка Быковского и Владислава Кулецкого, об освобождении от уголовной ответственности на основании статьи 86 Уголовного кодекса. В порядке статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса следователями вынесены постановления о прекращении в их отношении уголовного преследования с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания.

Следственный комитет обращает внимание, что уголовные дела по статье 349 являются делами публичного обвинения, в связи с чем производство по ним не подлежит прекращению в случае примирения сторон.