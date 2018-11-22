Главреду tut.by Золотовой предъявлено обвинение – ей грозит 5 лет колонии

В рамках «дела БелТА» 22 ноября предъявлено обвинение главному редактору портала tut.by Марине Золотовой — по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица).

Встречавшим ее возле Следственного комитета коллегам Золотова сообщила, что допрос длился больше трех часов и снимался на видеокамеру. Обвинение по статье 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации) с нее снято «ввиду несовершения преступления».

По версии следствия, главред tut.by не обеспечила подписку на БелТА и не пресекла несанкционированный доступ сотрудников к платной ленте новостей.

Свое отношение к предъявленному обвинению Золотова пока не сформировала.

Золотова — единственный фигурант «дела БелТА», которая обвинена по статье 425. Максимально возможное наказание — пять лет лишения свободы. Остальные проходят по более «легкой» статье 349 (до двух лет лишения свободы).