Главреду tut.by Золотовой предъявлено обвинение – ей грозит 5 лет колонии

/ Общество
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В рамках «дела БелТА» 22 ноября предъявлено обвинение главному редактору портала tut.by Марине Золотовой — по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица).

Встречавшим ее возле Следственного комитета коллегам Золотова сообщила, что допрос длился больше трех часов и снимался на видеокамеру. Обвинение по статье 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации) с нее снято «ввиду несовершения преступления».

По версии следствия, главред tut.by не обеспечила подписку на БелТА и не пресекла несанкционированный доступ сотрудников к платной ленте новостей.

Свое отношение к предъявленному обвинению Золотова пока не сформировала.

Золотова — единственный фигурант «дела БелТА», которая обвинена по статье 425. Максимально возможное наказание — пять лет лишения свободы. Остальные проходят по более «легкой» статье 349 (до двух лет лишения свободы).

Сюжет: Дело БелТА

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Тэги: дело по заявлению БЕЛТА Персона: Марина Золотова

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  • Прекрасно помню, как на тутбае взяли статью с РБК, поменяли ополченцев на сепаратистов - и подали как свою. Так что как говорил Глеб Жеглов: Наказания без вины не бывает.
  • Прекрасно помню, как на тутбае взяли статью с РБК, поменяли ополченцев на сепаратистов - и подали как свою. Так что как говорил Глеб Жеглов: Наказания без вины не бывает.
  • Прекрасно помню, как на тутбае взяли статью с РБК, поменяли ополченцев на сепаратистов - и подали как свою. Так что как говорил Глеб Жеглов: Наказания без вины не бывает.