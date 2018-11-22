Беларусь и Польша подтвердили стремление двух стран к улучшению отношений

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Состояние и перспективы развития белорусско-польских отношений, включая график совместных мероприятий политического, экономического и культурного характера, обсудили 22 ноября заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и посол Польши Артур Михальски.

Фото с сайта DelaemVmeste.by

«Собеседники подтвердили приверженность двух стран дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также намерение повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов», — сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: Беларусь-Польша Персона: Олег Кравченко Артур Михальски

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