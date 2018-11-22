МИД: Беларуси не нужно членство в Евросоюзе ни сейчас, ни в будущем

Развитие партнерских отношений важно и для Беларуси, и для Европейского союза, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 22 ноября на открытии Минского форума.

«Минский форум — это важный и востребованный формат для обсуждения актуальных вопросов, включая сложные, и постепенного дальнейшего укрепления доверия. Минский форум позволял сохранять каналы коммуникации даже в самые сложные периоды отношений Беларуси с западными партнерами», — сказал дипломат.

По его словам, нынешний форум посвящен теме будущего, в том числе будущему партнерства между Беларусью и ЕС.

«Это партнерство важно для обеих сторон. Это партнерство важно для нашего региона, — сказал Кравченко. — Полностью нормализованные и улучшающиеся отношения между Беларусью и ЕС — это вклад в европейскую безопасность, а не угроза ей. Более полное белорусско-европейское взаимодействие создаст добавленную стоимость также в отношении устойчивого развития европейского региона, именно к этому нам надо стремиться».

Кравченко также заявил, что партнерство, а не идеологическое противостояние Евразийского экономического и Европейского союзов не только принесут экономическую пользу, но и снизят конфликтный потенциал.

«Верность традиционным альянсам не должна рассматриваться как противоречие крайне необходимому стремлению к определению возможных путей выхода региона из нынешней сложной ситуации», — считает дипломат.

Говоря об отношениях Беларуси и ЕС, Кравченко отметил, что прочные, устойчивые, предсказуемые, соседские отношения желательны для обеих сторон. При этом он подчеркнул, что Беларусь не ставит целью членство и перспективу членства в ЕС.

«Думаю, центральным элементом наших усилий должно стать заключение соглашения о партнерстве и сотрудничестве, — сказал представитель МИД. — Мы продолжаем работу над проектом приоритетов партнерства, хотя она идет не так просто, как нам всем хотелось бы. Мы реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визового режима. И я очень надеюсь, что этот пакет не попадет в такую же ситуацию, которая, к сожалению, на данный момент сложилась в отношении проекта соглашения о приоритетах партнерства».

Кравченко признал, что в отношениях между Беларусью и ЕС сохраняются разногласия.

«Мы ведем откровенный диалог по соответствующим сложным вопросам как в формате Беларусь—ЕС, так и со странами — членами Евросоюза, — отметил он. — Эти вопросы важны. И я уверен в том, что все наши разногласия будут со временем устранены. Поэтому я предлагаю, продолжая значимый диалог по данным вопросам, уже сейчас совместно начать работу над стратегией наших отношений, нашего соседства, нашего партнерства. Стремление к целям, которых мы хотим достичь через 10, 20, 30 лет, позволят нам более эффективно взаимодействовать по трудностям, которые, по сути, носят временный характер, но доминируют в наших отношениях, поглощая львиную долю нашей энергии и препятствуя развитию этих отношений».