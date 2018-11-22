Саркози: Путин – друг, с ним всегда можно договориться

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Экс-президент Франции Николя Саркози приехал в Москву на прием Российского фонда прямых инвестиций.

Фото пресс-службы Кремля

Он заявил, что считает Россию могущественной державой, которая знает свое место на мировой арене и знает свою судьбу.

Президента РФ Владимира Путина бывший руководитель Франции назвал другом, с которым всегда можно договориться, даже несмотря на разногласия, сообщают vesti.ru.

В последний раз Путин и Саркози встречались 15 июня 2016 года накануне открытия Петербургского международного экономического форума.

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Тэги: Россия-Франция Персона: Владимир Путин Николя Саркози Город: Москва

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