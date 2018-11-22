Саркози: Путин – друг, с ним всегда можно договориться
Экс-президент Франции Николя Саркози приехал в Москву на прием Российского фонда прямых инвестиций.
Он заявил, что считает Россию могущественной державой, которая знает свое место на мировой арене и знает свою судьбу.
Президента РФ Владимира Путина бывший руководитель Франции назвал другом, с которым всегда можно договориться, даже несмотря на разногласия, сообщают
В последний раз Путин и Саркози встречались 15 июня 2016 года накануне открытия Петербургского международного экономического форума.
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