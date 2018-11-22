Саркози: Путин – друг, с ним всегда можно договориться

Экс-президент Франции Николя Саркози приехал в Москву на прием Российского фонда прямых инвестиций.

Фото пресс-службы Кремля

Он заявил, что считает Россию могущественной державой, которая знает свое место на мировой арене и знает свою судьбу.

Президента РФ Владимира Путина бывший руководитель Франции назвал другом, с которым всегда можно договориться, даже несмотря на разногласия, сообщают vesti.ru .

В последний раз Путин и Саркози встречались 15 июня 2016 года накануне открытия Петербургского международного экономического форума.