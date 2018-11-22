В пятницу Лукашенко проведет «разбор полетов» в строительном комплексе

Александр Лукашенко в пятницу, 23 ноября, примет участие в семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса.

Фото из архива пресс-службы президента

Мероприятие открылось 22 ноября. В его рамках премьер-министр Сергей Румас посетил ОАО «МАПИД», ООО «Современные бетонные конструкции», где ознакомился с возможностями производства индивидуальных жилых домов, а также жилой комплекс «Новая Боровая» и предприятие «Енисей» в Заславле, сообщает «Беларусь 1».

По информации пресс-службы Совмина, в ходе мероприятия было отмечено, что стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на их серийное строительство.

Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать в том числе в границах населенных пунктов с существующей инфраструктурой.

Вопросы обеспечения коммуникациями призвано решить использование электрической энергии для отопления.

Весь комплекс мер позволит снизить затраты на сетевую инфраструктуру на 30-35%, отмечается в релизе.

Кроме того, предполагается внедрить механизм долевого участия в индивидуальном строительстве.

Стоимость квадратного метра, которую могут предложить отечественные предприятия, конкурентоспособна, подчеркивается в сообщении, но резервы для ее снижения еще есть.