В пятницу Лукашенко проведет «разбор полетов» в строительном комплексе
Александр Лукашенко в пятницу, 23 ноября, примет участие в семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса.
Мероприятие открылось 22 ноября. В его рамках премьер-министр Сергей Румас посетил ОАО «МАПИД», ООО «Современные бетонные конструкции», где ознакомился с возможностями производства индивидуальных жилых домов, а также жилой комплекс «Новая Боровая» и предприятие «Енисей» в Заславле,
По информации пресс-службы Совмина, в ходе мероприятия было отмечено, что стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на их серийное строительство.
Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать в том числе в границах населенных пунктов с существующей инфраструктурой.
Вопросы обеспечения коммуникациями призвано решить использование электрической энергии для отопления.
Весь комплекс мер позволит снизить затраты на сетевую инфраструктуру на 30-35%, отмечается в релизе.
Кроме того, предполагается внедрить механизм долевого участия в индивидуальном строительстве.
Стоимость квадратного метра, которую могут предложить отечественные предприятия, конкурентоспособна, подчеркивается в сообщении, но резервы для ее снижения еще есть.
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