Следующая встреча Координационной группы Беларусь — ЕС пройдет в Брюсселе

Шестое заседание Координационной группы Беларусь — ЕС запланировано на 12—13 декабря в Брюсселе, сообщил БелаПАН заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Он возглавит официальную белорусскую делегацию.

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«Обсуждаться будет сотрудничество Беларуси и ЕС», — сказал дипломат.

По сведениям БелаПАН, среди вопросов, включенных повестку дня встречи, — соглашение о приоритетах партнерства и пакет соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, переговоры по которым Беларусь и ЕС ведут уже несколько лет.

Координационная группа Беларусь — ЕС была создана в 2016 году для комплексного диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия. Встречи группы проводятся поочередно в Минске и Брюсселе.

Первое заседание группы состоялось 6-7 апреля 2016 года в Брюсселе, второе — 16-17 ноября 2016 года в Минске, третье — 3-4 апреля 2017 года в Минске, четвертое — 19-20 декабря 2017 года в Брюсселе, пятое — 26-27 апреля этого года в Минске.

На последней встрече эксперты и представители гражданского общества, которых приглашают для участия в работе группы, смогли не только традиционно поучаствовать в обсуждении секторального сотрудничества между Беларусью и ЕС, но и впервые были приглашены на часть встречи, посвященную Восточному партнерству.