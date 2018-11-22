Детское «Евровидение-2018». Даниэль Ястремский провел «максимально крутую репетицию»

Белорусский представитель на детском «Евровидении-2018» Даниэль Ястремский поделился впечатлениями от второй репетиции, которую он со своем командой провел на сцене конкурса.

Иллюстрация со страницы "Евровидение Беларусь" в соцсети

Он утверждает, что с каждым разом уверенности становится больше. И, несмотря на усталость, Даниэль считает, что это была «максимально крутая репетиция».

Naviny.by уже напоминали, что Беларусь участвует в детском «Евровидении» со времени основания конкурса в 2003 году.

Дважды наши представители побеждали на конкурсах – в 2005-м и 2007-м годах (Ксения Ситник и Алексей Жигалкович).

Принимать финал конкурса Беларусь будет во второй раз, впервые это случилось в 2010 году.