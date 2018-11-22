Детское «Евровидение-2018». Даниэль Ястремский провел «максимально крутую репетицию»
Белорусский представитель на детском «Евровидении-2018» Даниэль Ястремский поделился впечатлениями от второй репетиции, которую он со своем командой провел на сцене конкурса.
Он утверждает, что с каждым разом уверенности становится больше. И, несмотря на усталость, Даниэль считает, что это была «максимально крутая репетиция».
Дважды наши представители побеждали на конкурсах – в 2005-м и 2007-м годах (Ксения Ситник и Алексей Жигалкович).
Принимать финал конкурса Беларусь будет во второй раз, впервые это случилось в 2010 году.
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