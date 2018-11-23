Трамп разрешил стрелять на поражение по каравану мигрантов

Президент США Дональд Трамп разрешил военным и пограничникам стрелять на поражение в мигрантов, пытающихся незаконно попасть в страну.

«Я надеюсь, что им не придется [стрелять на поражение], но у меня нет выбора, потому что мы имеем дело с жестокими людьми», — цитирует Трампа Associated Press.

В октябре в сторону США вышел многотысячный (около 10 тыс. человек) караван мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки. Первые группы мигрантов в середине ноября добрались до границы США со стороны мексиканского штата Нижняя Калифорния.

В конце октября Пентагон, после оценки ситуации и численности двигающихся мигрантов, дополнительно направил на границу с Мексикой более 5 тысяч военных для усиления охраны, а президент страны Дональд Трамп призвал мигрантов повернуть назад, поскольку в США они не попадут.

9 ноября Трамп подписал документ, ограничивающий предоставление убежища нелегальным мигрантам, прибывающим в США через границу с Мексикой.