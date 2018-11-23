«Желтая» неделя продолжается. Белгидромет снова объявил опасность

/ Общество
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Все пять будних дней на этой неделе «окрашены» Белгидрометом в желтый цвет. С понедельника по пятницу в стране объявляется желтый уровень опасности по одной и той же причине – гололедице на дорогах.

Просим всех участников дорожного движения учитывать данные обстоятельства и быть крайне внимательными.

В целом 23 ноября по Беларуси будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -3.. +2°C.

В Минске в пятницу вероятность осадков 5-10%. Температура воздуха утром и днем 0.. -2, вечером -1..-3°C.

Желтый (второй из четырех) уровень опасности — стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры), которые характерны в целом для страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности.

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Тэги: Белгидромет гололедица желтый уровень опасности

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