Один из главных комиков России рассказал, про кого лучше вообще не шутить

/ Мир
Просмотров: 1101 Комментариев: 0

Один из самых востребованных в юмористических программах сценаристов России, комик и шоумен Александр Гудков (пишет шутки для «Вечернего Урганта» и делает шоу «Comedy Woman» и «Лигу плохих шуток») в интервью Meduza рассказал, про кого и про что лучше в России лучше вообще не шутить.

Фото Семена Каца / Meduza

По его словам, «лучше не надо» шутить про Чечню и главу этой республики Рамзана Кадырова.

На уточняющий вопрос журналиста, почему же про Кадырова лучше не шутить, мол, потому что извиняться придется или потому что выгонят с работы, Гудков ответил: «Двойное попадание».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: юмор шоумен комик Персона: Александр Гудков

Другие материалы на эту тему:

Фестиваль народного юмора «Автюки-2016»

Фестиваль народного юмора «Автюки-2016»

Валерий Хаит: а про Лукашенко можно шутить, а то меня, может, из страны не выпустят?

Валерий Хаит: а про Лукашенко можно шутить, а то меня, может, из страны не выпустят?

Есть контакт! Михаил Мясникович принял главу делегации инопланетян

Есть контакт! Михаил Мясникович принял главу делегации инопланетян

Первоапрельские новости. Новый налог и другие льготы для населения

Первоапрельские новости. Новый налог и другие льготы для населения

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте