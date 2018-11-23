Один из главных комиков России рассказал, про кого лучше вообще не шутить

Один из самых востребованных в юмористических программах сценаристов России, комик и шоумен Александр Гудков (пишет шутки для «Вечернего Урганта» и делает шоу «Comedy Woman» и «Лигу плохих шуток») в интервью Meduza рассказал, про кого и про что лучше в России лучше вообще не шутить.

Фото Семена Каца / Meduza

По его словам, «лучше не надо» шутить про Чечню и главу этой республики Рамзана Кадырова.

На уточняющий вопрос журналиста, почему же про Кадырова лучше не шутить, мол, потому что извиняться придется или потому что выгонят с работы, Гудков ответил: «Двойное попадание».