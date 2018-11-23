В Жодино мужчина убил бывшую жену и лег смотреть телевизор

69-летний житель Жодино обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК).

Преступление произошло в квартире, в которой бывшие супруги, несмотря на развод, проживали совместно на протяжении многих лет.

Утром 4 июня соседи услышали крики женщины, раздающиеся из квартиры экс-супругов, и сообщили о них в милицию.

Прибывшие правоохранители не сразу смогли попасть в жилье — дверь квартиры была закрыта на ключ изнутри. При этом никаких криков уже не было.

Когда милиционеры вскрыли входную дверь и зашли внутрь, при осмотре жилья на балконе они обнаружили тело 66-летней хозяйки.

По подозрению в ее убийстве был задержан находившийся в квартире бывший супруг женщины.

Как установили следователи, в день трагедии женщина вернулась с дачи. Между ней и бывшим мужем произошел конфликт из-за денег. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал предъявлять потерпевшей претензии по поводу того, что та, якобы, забрала часть денег, переданных ему дочерью. В ссоре он ударил ее несколько раз молотком в голову. Женщина побежала на балкон и стала звать на помощь, но обвиняемый нанес ей не менее 16 ударов ножом.

Когда сотрудники милиции взломали дверь, обвиняемый лежал на кровати и смотрел телевизор.

К обвиняемому с самого начала предварительного расследования была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.