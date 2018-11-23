В Могилеве судят молодого человека за репост видеоролика, пропагандирующего национальную и расовую вражду

Могилевский областной суд 22 ноября начал рассмотрение уголовного дела, одному из фигурантов которого инкриминируется разжигание национальной и расовой вражды, а также злостное хулиганство. Он вместе с сообщником избил человека, пишет БелаПАН .

Обвинение в умышленных действиях, направленных на разжигание расовой, национальной вражды (часть 1 статьи 130 Уголовного кодекса) предъявлено 18-летнему могилевчанину Артему Козлову. Парень разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик, который, согласно следствию, «содержит пропаганду и призывы к насильственным действиям против лиц, которые выделяются признаками расовой, национальной принадлежности».

Согласно гособвинению Козлов, зная содержание видеоролика, хранил его в открытом доступе с целью «разжигания у населения национальной розни, в том числе оскорбления расовой, национальной чести и достоинства».

На судебном заседании сотрудник областной прокуратуры Андрей Ковалев сообщил название видеоролика. Отыскать это видео в интернете оказалось несложно. Записано оно в России. На нем сняты сцены жестокого избиения группами парней в балаклавах людей «неславянского вида», а также бродяг. Избиение сопровождается песней, в которой одобряются такие действия и объясняется, что это делается «ради будущего и белых детей».

Видеоролик Козлов разместил не позднее 25 ноября 2013 года. Он был на странице в социальной сети, пока его не обнаружили сотрудники милиции 15 января 2015 года.

Вину в совершении преступления по части 1 статьи 130 УК Козлов не признал. Суду свою позицию он представит позже. С 26 марта содержится в следственном изоляторе, а на судебном заседании — в клетке.

Кроме этого, Козлову инкриминировано злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК). Он и 20-летний Павел Серегов в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 23 марта избили посетителя одного из могилевских баров. Пострадавшему злоумышленники нанесли телесные повреждения из категории легких — сломали нос, три дня он пробыл в больнице.

Козлов и Серегов вину за избиение признали полностью. В отличие от Козлова Серегов избежал ареста.

Пострадавший просил суд прекратить уголовное преследование своих обидчиков. Свою позицию аргументировал тем, что простил их, а также, что сам был пьян. Компенсации за нанесенный ущерб требовать не собирается. Суд не удовлетворил ходатайство потерпевшего.

Оба фигуранта дела ранее были судимы за хулиганство. Оба состоят на наркологическом учете. Козлов ездил на заработки в Москву.