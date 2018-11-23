В Минске после столкновения автомобиль отбросило на тротуар на детей

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Утром 23 ноября в Минске на улице Беды произошло ДТП, в котором пострадали несколько пешеходов-детей, сообщает УГАИ Мингорисполкома.

Фото ГАИ Минска

Водитель «Фольксвагена» при развороте не уступил дорогу «Ситроену», который ехал во встречном направлении. После столкновения «Ситроен» вылетел на тротуар на пешеходов и светофор, рядом с которым находились люди, ожидающие зеленого света.

По предварительным данным в ДТП пострадали четверо детей. Они были доставлены в больницу.

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Тэги: ДТП Город: Минск

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