В Минске после столкновения автомобиль отбросило на тротуар на детей

Утром 23 ноября в Минске на улице Беды произошло ДТП, в котором пострадали несколько пешеходов-детей, сообщает УГАИ Мингорисполкома.

Фото ГАИ Минска

Водитель «Фольксвагена» при развороте не уступил дорогу «Ситроену», который ехал во встречном направлении. После столкновения «Ситроен» вылетел на тротуар на пешеходов и светофор, рядом с которым находились люди, ожидающие зеленого света.

По предварительным данным в ДТП пострадали четверо детей. Они были доставлены в больницу.