В Беларуси разработаны первые электронные зачетные книжки для студентов, сообщил БелаПАН председатель совета по цифровой трансформации Белорусского государственного университета Юрий Воротницкий.

Электронные зачетки вводятся в рамках стратегии цифровой трансформации университета, отметил он. «Функции, которые раньше выполняла бумажная зачетная книжка, берут на себя информационные системы вуза», — сказал Воротницкий.

Как напомнил ученый, по сути классическая зачетная книжка нужна для того, чтобы студент видел свои отметки, и для сличения на экзамене его личности по фотографии в книжке. Однако с этой функцией вполне справляется студенческий билет на основе пластиковой карты, который невозможно подделать, уверил он. Кроме того, в электронной зачетке невозможно что-то подправить, потому что все изменения в электронной системе фиксируются.

Представитель вуза отметил, что система уже налажена и работает.

«Полный переход на электронные зачетки состоится уже в новом учебном году, — сказал Воротницкий. — 1 сентября следующего года мы уже не будем выдавать первокурсникам бумажные зачетные книжки».

В пресс-службе БГУ отметили, что и другие вузы по желанию могут внедрить систему университета у себя.

В целом новые цифровые форматы документов позволяют экономить средства и оптимизировать аттестационный процесс в БГУ. В 2018 году за счет внедрения новых студенческих билетов на основе международных банковских карт университет сэкономил около 40 тыс. рублей. В ближайшее время планирование работы преподавателей, их отчеты о выполнении учебных поручений, журналы кураторов, другие документы будут вестись только в электронном виде в личных кабинетах преподавателей на внутреннем сайте БГУ.