В Сморгони мужчина отправил своего должника в больницу, ударив его в пах
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В Сморгони в отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», которое он нанес 31-летнему знакомому.
Конфликт между мужчинами произошел в подъезде. Пострадавший спускался от матери, а подозреваемый в этот момент вышел покурить на лестничную площадку. Подозреваемый, увидев мужчину, вспомнил, что тот должен ему 10 рублей и напомнил об этом.
Начался конфликт, оба мужчины вышли на улицу. Там подозреваемый схватил должника за плечи и коленом нанес удар в пах,
Обсудим?