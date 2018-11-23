В Сморгони мужчина отправил своего должника в больницу, ударив его в пах

/ Происшествия
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В Сморгони в отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», которое он нанес 31-летнему знакомому.

Конфликт между мужчинами произошел в подъезде. Пострадавший спускался от матери, а подозреваемый в этот момент вышел покурить на лестничную площадку. Подозреваемый, увидев мужчину, вспомнил, что тот должен ему 10 рублей и напомнил об этом.

Начался конфликт, оба мужчины вышли на улицу.  Там подозреваемый схватил должника за плечи и коленом нанес удар в пах, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: телесные повреждения Город: Сморгонь

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