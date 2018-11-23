Светлана Алексиевич выступила в поддержку журналистов по «делу БелТА»

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич высказалась в поддержку журналистов, обвиняемых по уголовному «делу БелТА».

«Происходит наступление на один из самых сильных и самых интересных, и самых развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам. Делает это присущими ему способами. Просто творится произвол. Иногда произвол, иногда преступление.

Они хотят TUT.by сделать послушным себе. Я думаю, миллиона два белорусов были там, всю главную информацию получали там. Вот это больше всего и не нравится государству.

К сожалению, наше содружество журналистов не стало на защиту, как это произошло бы, допустим, на Украине. Как это произошло бы в Прибалтике. Тем более я не говорю о других развитых странах. Там это было бы невозможно. Нас будут уничтожать поодиночке, а общество в целом не становится на защиту. Не понимая, что этот суд, который вершится, проигрывает не Марина Золотова, не Зиссер, не TUT.by. Мы все его проигрываем.