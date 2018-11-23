Светлана Алексиевич выступила в поддержку журналистов по «делу БелТА»

/ Общество
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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич высказалась в поддержку журналистов, обвиняемых по уголовному «делу БелТА».

 

 

«Происходит наступление на один из самых сильных и самых интересных, и самых развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам. Делает это присущими ему способами. Просто творится произвол. Иногда произвол, иногда преступление.

Они хотят TUT.by сделать послушным себе. Я думаю, миллиона два белорусов были там, всю главную информацию получали там. Вот это больше всего и не нравится государству.

К сожалению, наше содружество журналистов не стало на защиту, как это произошло бы, допустим, на Украине. Как это произошло бы в Прибалтике. Тем более я не говорю о других развитых странах. Там это было бы невозможно. Нас будут уничтожать поодиночке, а общество в целом не становится на защиту. Не понимая, что этот суд, который вершится, проигрывает не Марина Золотова, не Зиссер, не TUT.by. Мы все его проигрываем.

Каждый из нас должен во всяком случае кричать, вопить, говорить: "Люди, придут скоро и за вами!" Вы не думайте, что это пришли за Мариной Золотовой. Может, так люди проснутся», — сказала Светлана Алексиевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Сюжет: Дело БелТА

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Тэги: дело по заявлению БЕЛТА Персона: Светлана Алексиевич Марина Золотова

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