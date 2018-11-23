Лукашенко поручил ликвидировать очередь на жилье среди многодетных семей

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23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей.

«Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет», — цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам президента, за два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тысяч таких семей не направлены на строительство 25 тысяч, а почти 7 тысяч ожидают в очереди более трех лет.

Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся.

«Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом № 13», — поручил глава государства.

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Тэги: жилищное строительство многодетные семьи Персона: Александр Лукашенко

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