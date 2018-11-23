Лукашенко озвучил формулу, по которой должна формироваться цена квадратного метра жилья с господдержкой

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23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси Александр Лукашенко еще раз озвучил принцип, по которому в Беларуси должна формироваться цена квадратного метра жилья с господдержкой.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Задачей правительства остается сохранение формулы «один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы», — цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства также предостерег от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат: «Достижение уровня заработной платы в тысячу рублей не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же».

Также на совещании Лукашенко установил крайние сроки, в которые должно быть завершено строительство сверхнормативных жилых домов. «Сейчас таких домов в стране 35. Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане», — подчеркнул глава государства. 

Он потребовал от всех губернаторов и председателя Мингорисполкома каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство. «Крайний срок — первая половина 2019 года», — предупредил президент. 

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Тэги: жилищное строительство Персона: Александр Лукашенко

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