Экспорт компьютерных услуг Беларуси превысил миллиард долларов

За январь-сентябрь экспорт компьютерных услуг составил 1 млрд 104,2 млн долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,1%, свидетельствуют официальные статданные.

Доля компьютерных услуг в общем экспорте услуг выросла до 17,2% (против 14,6% в январе—сентябре прошлого года).