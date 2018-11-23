Экспорт компьютерных услуг Беларуси превысил миллиард долларов
За январь-сентябрь экспорт компьютерных услуг составил 1 млрд 104,2 млн долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,1%, свидетельствуют официальные статданные.
Доля компьютерных услуг в общем экспорте услуг выросла до 17,2% (против 14,6% в январе—сентябре прошлого года).
Импорт компьютерных услуг в январе-сентябре составил 91,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт компьютерных услуг увеличился на 18,6%, пишет
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