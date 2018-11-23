Лукашенко поручил максимально увеличить долю арендного жилья

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Александр Лукашенко поставил задачу пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Об этом Лукашенко заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

По словам главы государства, рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленно: за шесть лет введено только 745 тыс. кв. м, что составляет 2,5% от общего объема. Для примера, в Германии доля такого жилья достигает 58%, в Швейцарии — 71%.

«Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции», — сказал Лукашенко.

По его мнению, строительство арендного жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города. «При этом наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, развивается промышленность. Например, как это делается в Островце», — сказал Лукашенко.

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Тэги: жилищное строительство арендное жилье Персона: Александр Лукашенко

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