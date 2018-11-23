Лукашенко поручил максимально увеличить долю арендного жилья в жилищном строительстве

/ Общество
Просмотров: 48 Комментариев: 0

Александр Лукашенко поставил задачу пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю строительства арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По словам Лукашенко, рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленно: за шесть лет введено только 745 тыс. кв. м., что составляет 2,5% от общего объема. Для примера, в Германии доля такого жилья достигает 58%, в Швейцарии — 71%. «Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции», — добавил он.

Строительство арендного жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси, отметил Лукашенко. «При этом наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, развивается промышленность. Например, как это делается в Островце», — сказал он.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: жилищное строительство Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

«Прихожу домой, а на его месте только строительный мусор»

«Прихожу домой, а на его месте только строительный мусор»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте