В Полоцке разрешили платить за коммунальные услуги макулатурой
Жители Полоцка получили возможность сдавать макулатуру в счет квартплаты.
Жители, у которых собралось пятьдесят и более килограммов макулатуры, могут подать заявку, и коммунальные службы приедут и заберут вторсырье.
Информация о количестве сданной макулатуры будет передана в бухгалтерию, где рассчитают сумму, на которую уменьшат квартплату.
Такое решение Полоцким ЖКХ принято в рамках решения задачи по увеличению сбора вторичного сырья, сообщают
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