В Полоцке разрешили платить за коммунальные услуги макулатурой

Жители Полоцка получили возможность сдавать макулатуру в счет квартплаты.

Жители, у которых собралось пятьдесят и более килограммов макулатуры, могут подать заявку, и коммунальные службы приедут и заберут вторсырье.

Информация о количестве сданной макулатуры будет передана в бухгалтерию, где рассчитают сумму, на которую уменьшат квартплату.