В Полоцке разрешили платить за коммунальные услуги макулатурой

/ Общество
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Жители Полоцка получили возможность сдавать макулатуру в счет квартплаты.

Жители, у которых собралось пятьдесят и более килограммов макулатуры, могут подать заявку, и коммунальные службы приедут и заберут вторсырье.

Информация о количестве сданной макулатуры будет передана в бухгалтерию, где рассчитают сумму, на которую уменьшат квартплату.

Такое решение Полоцким ЖКХ принято в рамках решения задачи по увеличению сбора вторичного сырья, сообщают «Витебские вести».

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Тэги: квартплата макулатура Город: Полоцк

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