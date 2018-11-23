В Полоцком районе мужчина провалился в погреб вместе с лошадью

/ Происшествия
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Вечером 22 ноября 45-летний житель деревни Шпаковщина Полоцкого района заводил в сарай лошадь и вместе с ней провалился в погреб.

Мужчина и лошадь оказались заблокированными на глубине около двух метров.

При помощи спасательной веревки и пояса работники МЧС приподняли лошадь, после чего пострадавшего подняли на поверхность и передали медикам. Затем на поверхность подняли и лошадь.

Мужчина получил закрытую травму грудной клетки и живота, многочисленные ушибы и был госпитализирован в городскую больницу Новополоцка, сообщает gorod214.by.

 

 

Фото Полоцкого ГРОЧС

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Тэги: провалился погреб лошадь Город: Полоцк

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