В Полоцком районе мужчина провалился в погреб вместе с лошадью

Вечером 22 ноября 45-летний житель деревни Шпаковщина Полоцкого района заводил в сарай лошадь и вместе с ней провалился в погреб.

Мужчина и лошадь оказались заблокированными на глубине около двух метров.

При помощи спасательной веревки и пояса работники МЧС приподняли лошадь, после чего пострадавшего подняли на поверхность и передали медикам. Затем на поверхность подняли и лошадь.

Мужчина получил закрытую травму грудной клетки и живота, многочисленные ушибы и был госпитализирован в городскую больницу Новополоцка, сообщает gorod214.by .

Фото Полоцкого ГРОЧС