Лукашенко требует от правительства немедленно приступить к развитию городов-спутников

Александр Лукашенко считает необходимым улучшить планирование территорий, чтобы малые населенные пункты были привлекательны для жизни людей. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента

По его словам, низкая привлекательность малых населенных пунктов обусловлена неразвитостью в них инфраструктуры, отсутствием комфортной среды для жизни. «Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья. Кроме того, там одновременно нужно создавать соответствующую инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру», — потребовал глава государства.

Лукашенко обратил внимание и на такие крупные города, как Барановичи (Брестская область), Бобруйск (Могилевская область), Молодечно (Минская область), Орша (Витебская область), которые тоже должны стать местом притяжения людей. «В них надо развивать не только производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, но и комфортную среду для жизни людей. Не надо там строить 25-этажные здания. Нужно создавать районы малоэтажной застройки», — считает глава государства. Он поручил в одном из таких городов реализовать пилотный проект по комплексной застройке земельного участка малоэтажными жилыми домами.

Еще один проблемный момент, на который обратил внимание Лукашенко, — это развитие инфраструктуры в районах, где ведется жилая застройка, в том числе индивидуальная. «Как правило, не в людях проблема. Это местные власти не могут обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Так быть не должно!» — подчеркнул он.

При этом Лукашенко отметил, что недалеко от Минска земельные участки приобретают, как правило, не бедные люди. «Поэтому строить водоотведение, водоснабжение, газифицировать, линии электропередач и дороги вы должны вместе с ними. Нельзя это все строить только за счет бюджета. Да, прежде чем выводить людей на какую-то карту для застройки, надо разделить на участки и подвести дорогу, чтобы люди или застройщик могли строить эти дома. А дальше договаривайтесь с людьми», — сказал он.

«Опережающее строительство сетей и дорог для районов жилой застройки, в том числе индивидуальной, — важнейшая задача для развития территорий. Правительству с губернаторами и банками необходимо решить вопрос, где и на каких условиях получить для этого средства. С учетом софинансирования со стороны владельцев этих участков и домов», — поручил Лукашенко.

Глава государства считает недопустимым превращать в «каменные джунгли» микрорайоны-новостройки, так как многоквартирные кварталы часто строятся по принципу «меньше затрат — больше прибыли». «Придомовая территория обустраивается минимально. В лучшем случае детская площадка непонятно какая, пара деревьев, а то и вообще только асфальт или плитка, — отметил он. — Как в таких каменных джунглях можно жить человеку? Стыдно смотреть на новые кварталы».

«Год следующий на решение этой проблемы», — заявил Лукашенко, имея в виду озеленение жилых районов. Он поручил Минстройархитектуры установить обязательные правила по созданию комфортной среды в микрорайонах-новостройках.