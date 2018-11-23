В Барановичах первокурсник лицея впал в кому после драки с другим учащимся

/ Происшествия
Просмотров: 452 Комментариев: 0

В Барановичах 16-летний первокурсник профессионально-технического лицея впал в кому после драки с другим учащимся заведения, сообщает TUT.by со ссылкой на Следственный комитет.

9 ноября в актовом зале лицея проходил концерт. Во время него между двумя первокурсниками возник конфликт. Они договорились разобраться один на один после концерта.  Парни договорились выяснить отношения один на один после концерта.

В драке один из парней получил серьезную травму. Его увезла скорая. Несколько дней он провел в коме в реанимации.

СК проводит проверку инцидента.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: драка Следственный комитет Город: Барановичи

Другие материалы на эту тему:

«Не выдержали нервы». Вынесен приговор бывшим следователям из Мяделя

«Не выдержали нервы». Вынесен приговор бывшим следователям из Мяделя

«Нечего сказать». СК прокомментировал задержание журналистов

«Нечего сказать». СК прокомментировал задержание журналистов

Россиянин, избивший инспектора службы безопасности метро, может сесть на 5 лет

Россиянин, избивший инспектора службы безопасности метро, может сесть на 5 лет

Кома в роддоме. Виноваты ли врачи?

Кома в роддоме. Виноваты ли врачи?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте