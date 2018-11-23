В Барановичах первокурсник лицея впал в кому после драки с другим учащимся

В Барановичах 16-летний первокурсник профессионально-технического лицея впал в кому после драки с другим учащимся заведения, сообщает TUT.by со ссылкой на Следственный комитет.

9 ноября в актовом зале лицея проходил концерт. Во время него между двумя первокурсниками возник конфликт. Они договорились разобраться один на один после концерта. Парни договорились выяснить отношения один на один после концерта.

В драке один из парней получил серьезную травму. Его увезла скорая. Несколько дней он провел в коме в реанимации.

СК проводит проверку инцидента.