Минское «Динамо» потерпело четвертое поражение в чемпионате КХЛ при новом главном тренере

Минское хоккейное «Динамо» потерпело четвертое поражение при новом главном тренере Андрее Сидоренко. 23 ноября белорусский клуб на выезде проиграл «Адмиралу» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1).

Фото hcdinamo.by

Шайбы забросили:

у хозяев — Александр Мерескин (18:08, ассистенты — Кирилл Дьяков, Константин Глазачев), Василий Стрельцов (23:55, ассистенты — Александр Стрельцов, 22. Александр Черников), Александр Черников (26:00, ассистенты — Кирилл Воронин, Артур Кармашков), Войтех Полак (28:14, в большинстве, ассистенты – Роман Таталин, Сергей Коньков), Глеб Зайцев (55:49, ассистенты — Сергей Коньков, Карел Кубат);

у гостей — Дмитрий Буйницкий (18:38, ассистенты – Денис Осипов, Патрик Уиркош).

Состав «Динамо»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А.Костицын — С.Костицын — Когалев; Хенкель — Лисовец, Казионов — Павлович — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Знахаренко, Литвинов, Дроздов — Волков — Артемов.

Статистика матча: броски в створ: 29-18; вбрасывания: 26-28; блокированные броски: 13-10; силовые приемы: 12-12; штраф: 6-8.

При Сидоренко, который был назначен главным тренером 11 ноября, команда провела шесть матчей, в которых одержала две победы и потерпела четыре поражения.

В таблице Западной конференции белорусская команда занимает предпоследнее 11-е место, набрав 20 очков в 31 игре (7 побед в основное время, 1 победа по буллитам, 19 поражений в основное время и 4 в овертайме; разница шайб 60-94). От зоны плей-офф команду отделяют шесть очков.

Следующий матч «Динамо» проведет 25 ноября в Уфе против «Салавата Юлаева».