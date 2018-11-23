Лукашенко о коррупционерах: попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим

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Президент Беларуси считает недопустимым смягчение ответственности за коррупционные преступления. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 ноября на совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что увидел лазейку, когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а спустя некоторое время «Шуневич выпускает их на свободу за хорошее поведение». «Этого больше не будет», — заявил официальный лидер.

По его словам, на этот счет уже даны прямые указания: «За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше».

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Тэги: коррупция Персона: Александр Лукашенко

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