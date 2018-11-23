Лукашенко рассказал о махинациях на рынке жилья Минска: «Всех до единого в следственный изолятор»

Наиболее важными проблемами в строительстве президент Беларуси считает цену, качество и сроки строительства.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Об этом Александр Лукашенко заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

Вопрос качества строительства не столько в кадровой проблеме, а часто именно в неумении руководителей управлять своими организациями, отметил глава государства: «Работа руководителя отвратительная. Я уже не говорю об эффективности того или иного предприятия».

Лукашенко потребовал объяснить, почему снова появляются дома, строительство которых не завершается в срок, и упрекнул чиновников в том, что они даже к совещанию не приняли действенных мер для завершения строительства таких объектов.

Лукашенко упомянул один из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили.

«Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным», — отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно главе государства доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной 650 долларам за квадратный метр, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене.

«54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу. А завтра решим, что делать с Шорцем», — заявил он.

Глава государства добавил: «Порядок нужно навести везде. Мы умеем и знаем, как работать».