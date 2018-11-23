Лукашенко рассказал о провале модернизации домостроительных комбинатов

О неэффективности проведенной модернизации домостроительных комбинатов заявил Александр Лукашенко 23 ноября на республиканском семинаре-совещании.

По словам главы государства, в масштабную модернизацию отраслевой промышленности были вложены колоссальные бюджетные и банковские ресурсы. «Вместе с тем, как и пять лет назад, сегодня вынужден говорить о ее неэффективности», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Мы провели модернизацию домостроительных комбинатов. Нарастили их годовые мощности до двух с половиной миллионов метров изделий. Создали хорошую базу для строительства экономичных, энергоэффективных объектов. Но отдачи не получили», — обратил внимание официальный лидер.

Загрузка комбинатов на протяжении последних пяти лет не превышает 50%. Из 13 модернизированных ДСК единицы работают эффективно. При этом экспорт услуг по строительству жилья за пределами страны в текущем году сократился почти в два раза. Глава государства потребовал разобраться в причине такого падения.

«Конечно, и министр, и директора могут сослаться на высокие кредитные нагрузки, общее уменьшение рынка жилищного строительства и прочие факторы. Однако на самом деле кто хочет найти работу, тот ее находит. Невзирая на трудности», — уверен Лукашенко.

Он привел пример того, как Мозырский ДСК, Гомельский ДСК, «МАПИД» и другие комбинаты работают в стране и зарабатывают в России. «Поэтому хватит ждать помощи от государства. Вы должны бороться за все сегменты строительного рынка — от жилья до промышленных объектов», — подчеркнул Лукашенко.

Он поручил премьер-министру, губернаторам, вице-премьеру и министру определить из числа домостроительных комбинатов основных застройщиков кварталов по стране и довести им «напряженное задание по экспорту их продукции и услуг».