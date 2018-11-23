Лукашенко: лучшие строители бегут из Беларуси на заработки за границу

Важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала, заявил, как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.



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«В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тысяч рабочих, лучших рабочих, — сказал Лукашенко. — Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?»

По его словам, Совет министров так и не принял мер, чтобы все эти люди работали в белорусских организациях на территории других государств.

«Напоминаю правительству: рост экспорта строительных услуг — важнейшая задача. Хотят наши специалисты работать — пусть трудятся. Однако не только на благо своих семей, но и на благо государства».

Лукашенко отметил, что у работников строительной отрасли «всегда была, есть и будет работа».

«Они принимают участие в развитии всех секторов экономики, и при хозяйственном подходе, ответственном отношении к выполнению поставленных задач заработки им гарантированы, — сказал он. — Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один — платите им нормально. Сократите на 1,5-2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет».

Глава государства также потребовал решить проблему взаиморасчетов и обеспечить строителей жильем. «Необходимо в 2019 году решить проблему взаиморасчетов — и не только в строительной отрасли. Это вопрос важнейший. Напрягайте руководителей (стройпредприятий. — БелаПАН.), они создали сами эту проблему», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на необходимость сохранения кадров в строительной отрасли — зарплата должна быть достойной, но не менее важно обеспечить жильем самих строителей.

«Предприятиям пора подключаться к строительству жилья. Отдайте его специалистам, в которых вы нуждаетесь, заключив с ними договор. Через жилье мы «привязываем» работников к организациям», — отметил Лукашенко, подчеркнув, что такой опыт был в советские времена.

Белорусский руководитель также заявил, что вознаграждение строителей в регионах и столице должно быть равным. «Как так получилось, что у нас созданы разные условия по оплате труда для рабочих в Минске и регионах? Рабочий на стройке за пределами столицы за каждый час своей работы получает на один рубль меньше, чем такой же рабочий в Минске, — сказал он. — В чем дело? У них в регионах работа легче или условия лучше? Или там у рабочих и их семей меньше потребностей?»

По его словам, с такими подходами никогда не получится задержать людей в малых городах и на селе. «Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение», — сказал Лукашенко.