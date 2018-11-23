В минском аэропорту гражданин Кубы предъявил пограничникам паспорт гражданина Перу

/ Происшествия
Просмотров: 70 Комментариев: 0

Нарушитель границы выявлен 22 ноября в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса в Стамбул.

Мужчина предъявил пограничникам паспорт гражданина Перу с признаками частичной подделки.

Выяснилось, что на самом деле иностранец является гражданином Кубы. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Кубинец будет депортирован, ему на пять лет запрещен въезда в Беларусь, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нарушитель границы фальшивый паспорт

Другие материалы на эту тему:

Российский автоугонщик пересек границу Беларуси экспресс-методом (видео)

Российский автоугонщик пересек границу Беларуси экспресс-методом (видео)

Латвийские чиновники продавали белорусам паспорта граждан ЕС

Латвийские чиновники продавали белорусам паспорта граждан ЕС

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте