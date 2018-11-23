В Украине призвали Минск прекратить «дело БелТА»

/ Общество
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Крупные общественные объединения журналистов Украины — «Интерньюз-Украина», «Детектор медиа», Институт массовой информации, Институт развития региональной прессы — выступили в поддержку белорусских коллег, которых обвиняют по «делу БелТА».

В обращении представители медийного сообщества Украины отмечают, что пристально следят за развитием событий в связи с «делом БелТА», сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Они приветствуют освобождение от уголовной ответственности корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского и редактора портала realt.by Владислава Кулецкого.
Однако тот факт, что другим фигурантам дела по-прежнему грозит уголовная ответственность, вызывает негативные оценки.

«По нашему мнению, многолетняя работа портала tut.by является хорошим примером профессиональной журналистики в Беларуси. Работу редакции достойно оценивают миллионы читателей в Беларуси и за ее пределами. Мы выражаем поддержку Марине Золотовой и солидарны со всеми белорусскими журналистами и организациями, поддерживающими редакцию tut.by в эти дни», — говорится в обращении.

Украинские журналисты призывают белорусские власти снять обвинения с Золотовой и других представителей СМИ, так как «убеждены, что этот прецедент ставит под угрозу свободное развитие журналистики в Беларуси».

Подписавшие обращение призывают белорусские власти отказаться от практики давления на СМИ и дать им спокойно работать.

Сюжет: Дело БелТА

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Тэги: Беларусь-Украина дело по заявлению БЕЛТА

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