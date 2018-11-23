Белорусам не хватило 30 копеек до средней зарплаты в 1000 рублей

Национальный статистический комитет привел данные о номинальной начисленной средней зарплате в октябре.

Как утверждается, номинальная начисленная (без вычета всех налогов и отчислений) средняя заработная плата работников Беларуси составила 999,7 рубля.

Таким образом, чтобы выполнить поручение главы государства о средней зарплате в 1000 рублей не хватило всего 30 копеек.

По данным Национального статистического комитета, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017-го увеличилась на 13%.

Зарплата растет после снижения в январе, феврале и апреле и сентябре (на 2,4% до 963,6 рубля). В январе 2018-го по сравнению с декабрем 2017 года зарплата снизилась на 136,3 рубля (на 13,7%) и составила 859 рублей, в феврале по сравнению с январем — на 8,6 рубля (на 1%) до 850,4; в марте увеличилась на 76,4 рубля (на 9%) и составила 926,8 рубля, в апреле — снизилась на 0,6% до 921 рубля, в мае — выросла на 2,5% до 944 рублей, в июне — на 1% до 953,7, в июле — на 2,1% до 973,8, в августе — на 1,4% до 987,5 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в октябре 2018 года среди регионов традиционно была в Минске — 1.370,3 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 836,7. В Брестской области средняя зарплата составила 874,7 рубля, в Гомельской — 907,9; Гродненской — 885,3; Минской — 996,4; Витебской — 848,2 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты — 3.897,4 рубля. Самая маленькая зарплата у парикмахеров — 508,5 рубля, или в 7,7 раза ниже.

В категорию наиболее высокооплачиваемых также входят: работники воздушного транспорта, средняя зарплата которых в октябре 2018 года составила 2.789,4 рубля (в том числе работников пассажирского транспорта — 2.936,2; грузового — 1.949,4); горнодобывающей промышленности — 1.831,5; химической промышленности — 1.772,1; нефтепереработки — 1.737,3; инженеры-проектировщики — 1.606,3; телекоммуникационной отрасли — 1.581,2; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.480,1; сотрудники головных организаций — 1.462,5; финансисты и страховщики — 1.441,3; ученые — 1.394,1; геологи и картографы — 1.457,9; оптовики — 1.299,9 рубля.

Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 607,5 и 567,1 рубля, работников библиотек, архивов, музеев — 569,2 рубля.

Средняя октябрьская зарплата работников транспортной сферы составила 1.112 руб., промышленности — 1.107; строительства — 1.123,7; розничной торговли — 826,8; здравоохранения — 783,4; образования — 695,4; сельского, лесного и рыбного хозяйства — 713,8 рубля.

Александр Лукашенко, назначая 18 августа новое руководство правительства и министерств, заявил, что поручение прежнему кабинету достичь хотя бы 1.000 рублей средней зарплаты по стране «у них вообще вызвало панику, что это недопустимо».

«Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю зарплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше. Одни формулировки: «мы не можем», «мы не должны», «рухнет курс», «рухнет страна», «рухнет все», — сказал официальный лидер.

В Беларуси 1 сентября была повышена заработная плата работникам бюджетных организаций. 1 октября повышена тарифная ставка первого разряда для работников бюджетных организаций — с 34 до 35,5 рубля, или на 4,4%.