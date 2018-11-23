Ради выпивки сельчанин приставил нож к горлу пятилетнего ребенка

До пятнадцати лет лишения свободы грозит жителю Витебской области, который ради денег на спиртное приставил нож к горлу пятилетнего ребенка.

ЧП произошло в агрогородке Друя (Браславский район) вечером в среду, 21 ноября.

Как сообщили в милиции региона, местный житель с сыном и дочерью пошел в магазин. По дороге он встретил знакомого, который пригласил его в гости «выпить по 100 граммов».

Сельчанин с детьми купил алкоголь и отправился в дом к знакомому, где уже находился житель деревни Кандерщина.

Когда стаканы были осушены, гостю предложили сгонять за добавкой, но мужчина решил на этом закончить возлияние и начал одевать детей.

В этот момент один из совсем недавних собутыльников схватил его сына и приставил к горлу ребенка нож, потребовав деньги.

Разумеется, отец мальчика отдал 50 рублей, которые были у него. Когда же пришел домой – вызвал милицию.

Прибывшие по месту вызова правоохранители местного райотдела милиции задержали подозреваемых.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 207 УК («Разбой»), санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.