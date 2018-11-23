Статкевича посадят за акцию в память о жертвах сталинизма

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Оппозиционный политик Николай Статкевич наказан пятисуточным арестом за организацию несанкционированной акции в память о жертвах сталинизма «Цепь памяти», которая состоялась 29 октября у здания КГБ в Минске.

Об этом сообщил БелаПАН генеральный секретарь возглавляемого Статкевичем оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Спариш.

По его словам, Статкевич получил копию решения суда по почте, дата его вынесения неизвестна. Пока он остается на свободе. Спариш отметил, что другие участники акции памяти наказаны штрафами. Статкевич оштрафован примерно на 2 тысячи рублей за участие в другой уличной акции.

Акция «Цепь памяти» с участием 20 человек была приурочена к трагическим событиям 81-летней давности.

В ночь на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД, где сейчас размещается следственный изолятор КГБ, было расстреляно более 130 человек: ученые, литераторы, врачи, общественные деятели, управленцы, работники системы образования, строительства, промышленности, торговли.

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Тэги: арест оппозиция Персона: Николай Статкевич Сергей Спариш

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