В МИД не знают фактов репрессий оппозиционеров

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Министерство иностранных дел Беларуси не владеет информацией о совершении властями репрессивных действий в отношении представителей оппозиции, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз 23 ноября на XVI Минском форуме.

Таким образом Глаз ответил на вопрос генерального секретаря оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергея Спариша, могут ли власти остановить преследование оппозиционеров.

«Никаким образом я не могу на этот вопрос ответить, потому что, честно говоря, даже не в курсе дел. Это вопросы к правоохранительным органам, к судам. Можно ли остановить репрессии? Не знаю, есть ли они вообще», — сказал Глаз.

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Председатель Партии БНФ Григорий Костусев отметил успехи Министерства иностранных дел в улучшении имиджа страны на международной арене.

Однако он поинтересовался у представителя МИД, не планирует ли ведомство поднять перед Александром Лукашенко вопрос о том, что усилия министерства перечеркиваются негативными действиями других ведомств, в частности МВД.

«Министерство иностранных дел — это часть правительства, как бы там ни было. Поэтому не надо пытаться нас противопоставлять нашим коллегам. Вы услышаны, хорошо, воспримем как рекомендацию», — заявил Глаз.

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Тэги: репрессии МИД Беларуси белорусская оппозиция Минский форум Персона: Анатолий Глаз Григорий Костусёв Сергей Спариш Город: Минск

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